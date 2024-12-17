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عمان الأهلية تنظم ثاني فعاليات منتدى الصحة النفسية

منذ 5 ساعات
عمان الأهلية تنظم ثاني فعاليات منتدى الصحة النفسية

وطنا اليوم:نظم مركز جامعة عمان الأهلية للرعاية النفسية الأحد 15 / 12 / 2024 ، ثاني فعاليات منتدى الصحة النفسية، حيث أقيمت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان: “مهارات استخلاص المعلومات من المريض والأهل”,
أدار الورشة الدكتور أشرف الصالحي، طبيب نفسي متخصص، بحضور مجموعة من الأخصائيين النفسيين، الأكاديميين، والمهتمين بالصحة النفسية وسط تفاعل كبير من المشاركين.
وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات الأخصائيين في مجال التواصل الفعال وجمع المعلومات، مع التركيز على تحسين جودة التشخيص وتقديم الدعم النفسي المناسب.
يُشار إلى أن منتدى الصحة النفسية يأتي ضمن جهود جامعة عمان الأهلية لتعزيز الوعي النفسي ودعم التنمية المهنية في المجتمع الأكاديمي والمحلي.


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