طلبة التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية يزورون مزرعة الحوراني لتربية الأبقار

وطنا اليوم:ضمن إطار التعاون المثمر بين جامعة عمان الأهلية ومجموعة الأعمال الزراعية التابعة لمزرعة الحوراني، نظمت كلية التكنولوجيا الزراعية زيارة ميدانية لطلبتها إلى مزرعة الأبقار الواقعة في منطقة الحلابات.

وتأتي هذه الزيارة كجزء من الأنشطة الميدانية العلمية التي تهدف إلى ترسيخ التعليم التطبيقي لطلبة الكلية، وإسهامًا في تقديم حلول علمية وتقنية حديثة تدعم تطور القطاع الحيواني في الأردن.

شارك في هذه الزيارة 40 طالبًا وطالبة من تخصص التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات، إلى جانب 7 أعضاء من الكادر الأكاديمي اضافة الى الدكتور رائد العطيات المتخصص بالتكنولوجيا الحيوية الحيوانية.

حيث أتيحت لهم فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب العلمية المستخدمة في تربية الأبقار، حيث قدم مدير المزرعة الدكتور مؤيد يوسف ومدير الانتاج المهندس عمر الطريفي شرحًا تفصيليًا حول عمليات الرعاية الصحية، التغذية المتقدمة، وأساليب تحسين جودة الحليب وزيادة الإنتاجية باستخدام تقنيات الزراعة الحيوية اضافة الى طرق انتاج الاعلاف بالمواصفات الدقيقة والتقنيات الحديثة لجميع اصناف الأبقار.

وأكد د. عمر الطريفي على ضرورة استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية وهندسة الجينات في تحسين سلالات الأبقار، بما يحقق مقاومة أعلى للأمراض وقدرة إنتاجية أفضل للحليب.

وتعتبر الشراكة بين الجامعة والمزرعة أنموذجًا عمليًا لتكامل التعليم الجامعي مع خبرات القطاع الخاص، مما يعزز من قدرات الطلبة على مواجهة تحديات القطاع الزراعي الحيواني بمهارات عملية متقدمة.