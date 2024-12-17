وزير المياه: الموسم المطري سيئ والصيف المقبل صعب

وطنا اليوم:قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، الثلاثاء، إن الوضع المائي في الأردن سيء، وذلك تعليقا على تأخر الموسم المطري، وهو الأمر الذي يؤثر على كميات المياه بالسدود والأحواض المائية.

وبين أبو السعود، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لوزارة المياه والري، موسم الصيف المقبل “صعب”، مشيرا إلى أن التغير المناخي يلعب دورا سلبيا في موضوع الأمطار، وعوامل اللجوء من دول الجوار أسهمت على استهلاك المياه في الأردن.

وعن مشروع الناقل الوطني أشار أبو السعود أنه مشروع مكلف لكن الأردن محتاج لهذا المشروع بشكل ضروري.

وأوضح أن محطة بالمشروع ستحلي 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا من العقبة، ليتم نقل المياه على مسافة 450 كم، كما أن مشروع الناقل الوطني سيسهم في الحفاظ على حصة الفرد من المياه وسيساعد العديد من القطاعات الاقتصادية والزراعية والسياحية على ديمومة عملها.

وكشف أبو السعود، أنه سيتم تعديل المواصفات الفنية بما لا يؤثر على المشروع من حيث المحطات ومناطق التوزيع وكل الأمور الفنية، بما يوفر الكلف التشغيلية والرأسماليه، وذلك لغايات توفير سعر متر المياه على المواطن ومختلف القطاعات أيضا.