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تخفيضات على أكثر من 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية

منذ 5 ساعات
تخفيضات على أكثر من 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية اليوم الثلاثاء، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 300 سلعة بنسب تتراوح بين 7 – 49 بالمئة، وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحتى 25 الشهر الحالي.
وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، في بيان، إن التخفيضات تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات وألوية المملكة، وعددها 69، وبكميات تلبي حاجة المستهلكين، داعيا الراغبين بالاستفادة من تلك العروض الى الاطلاع على صفحة المؤسسة الرسمية عبر موقع “فيسبوك” لمعرفة تفاصيل الأصناف التي تشملها التخفيضات.
وأشار إلى إمكانية الطلب من خلال المتجر الإلكتروني في العاصمة، عبر الرابط الإلكتروني (www.jcsccshop.gov.jo)، أو من خلال تطبيق المؤسسة على “أندرويد” و”iOS” تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
كما أشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمرارًا لنهج المؤسسة في التخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وحمايتهم من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساسًا لشراء السلع وبيعها.
وبيّن أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، لافتا إلى إمكانية تقديم المواطنين اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية: الخط الساخن 4885843، وصفحة المؤسسة على فيسبوك، أو التواصل مباشرة مع مدير السوق/ خدمة الجمهور، أو صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.jcscc.gov.jo).


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