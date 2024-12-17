المومني: محطة الغاز الجديدة تخفف كلف الطاقة على القطاع الصناعي

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، الثلاثاء، إن افتتاح محطة الغاز الطبيعي في الهاشمية بمحافظة الزرقاء سيخفض كلف الإنتاج على المصانع بين 35% إلى 60%.

وأوضح المومني، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا ثالث مجلس وزراء يعقد في محافظة خارج عمّان، مشيرا إلى أن الأول كان في محافظة الكرك، والثاني كان في محافظة إربد والثالث في محافظة الزرقاء.

وأضاف أن مجلس الوزراء أقر نظاما في الزرقاء يشجع على إدماج ونشر ثقافة الابتكار في الأردن.

وبين أن مجلس الوزراء وافق على خطة لشراء القمح والشعير لتعزيز الأمن الغذائي، كما أقر السير بإجراءات الشراء لمشروع إنشاء مستوعبات حبوب القطرانة، بهدف زيادة السعة التخزينية للحبوب.

ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء وافق على الحفر والاستكشاف في حقل السرحان.

وتحدث عن تمديد العمل بالخصومات التشجيعية للمستثمرين في القطاع السكني والتجاري بمشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الزرقاء.

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أقر نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية ٢٠١٤م، لتشجيع ودعم وإدماج ونشر ثقافة الابتكار في المملكة وجعلها من ضمن أنشطة الجامعة واستراتيجيتها وسياستها.

وأضاف المؤمني خلال مؤتمر صحفي في مدينة الأمير محمد للشباب عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الزرقاء، أن مجلس الوزراء أقر نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماع لسنة 2024م؛ انسجاما مع متطلبات تحديث القطاع العام.

وأوضح أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على خطة شراء مادتي القمح والشعير لعام 2024؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأشار المومني إلى أنه جرت الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح حق تعدين عن خامات الجبص لشركة سرايا للتعدين، ضمن قطعة أرض مملوكة لخزينة الدولة في منطقة الأزرق محافظة الزرقاء.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بسياسة الخصومات التشجيعية المتناقصة للمستثمرين في القطاعين السكني والتجاري على أسعار الأراضي المحددة للبيع في مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك للفترة من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2025/12/30.

وقرر مجلس الوزراء منح بلدية الكرك الكبرى رخصة بث البرامج الإذاعية على موجة FM في محافظة الكرك لمحطتها الإذاعية صوت مؤاب لمدة خمس سنوات، وإعفائها من الرسوم؛ شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية.