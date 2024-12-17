31 شهيدا و79 جريحا بـ3 مجازر جديدة في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و79 جريحا.

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 45,059 شهيدا و107,041جريحا.