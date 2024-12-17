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سموتريتش: لن نسمح للعرب بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا للخطر

17 ديسمبر 2024
سموتريتش: لن نسمح للعرب بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا للخطر

وطنا اليوم:قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن حكومته ستواصل العمل لتعزيز القبضة في جميع أنحاء الكيان.
وزعم أن حكومته لن تسمح للعرب بالفصل بين “غوش عتصيون” والقدس، مشددا على عدم السماح للعرب بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودهم للخطر.
وفي وقت سابق قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه.
وأضاف نتنياهو، أن “تعزيز الاستيطان في الجولان يعني تعزيز “إسرائيل” وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة”، وفق مزاعمه.
وكان أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أن حكومة نتنياهو صادقت بالإجماع على خطة بنيامين نتنياهو لتشجيع الاستيطان في مستوطنات الجولان وكتسرين، بميزانية تزيد عن 40 مليون شيكل.


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