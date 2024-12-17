95 مليون يورو مساعدات ألمانية للأردن لدعم التعليم والصرف الصحي

وطنا اليوم:وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان مع ممثلة مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن مايكيه ريلز، على ثلاث اتفاقيات تمويل منها منحتين بقيمة (35) مليون يورو للمساهمة في تمويل احتياجات قطاع التعليم للتحول الرقمي، وقرض ميسر بقيمة (60) مليون يورو لدعم احتياجات قطاع الصرف الصحي.

وستساهم المنحة الأولى بقيمة 20 مليون يورو في تمويل برنامج عمليات التحول الرقمي للتعليم المهني، وذلك من خلال تجهيز غرف حاسوب لتزويد التعليم المهني بالتكنولوجيا الرقمية حسب متطلبات المناهج الدراسية، وتجهيز مدارس التعليم المهني بمعدات الشبكة الرقمية اللازمة وتجهيز الوحدات الإدارية المركزية في وزارة التربية والتعليم بمعدات تكنولوجيا المعلومات، لتمكين وزارة التربية والتعليم من استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات للتعلم الرقمي القائم على المناهج الدراسية من أجل تحسين جودة التعليم المهني لأهمية ارتباطه في سوق العمل في الأردن والعمل على تحسين جاذبيته للطلاب والمجتمع، وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة (2025-2029).

كما وستساهم المنحة الثانية بقيمة 15 مليون يورو في تمويل المرحلة الثانية من برنامج تحسين الجودة في التعليم الأساسي (الرقمنة)، وذلك من خلال تجهيز مختبرات الحاسوب والقاعات الدراسية ومحطات العمل الرقمية في المدارس الأساسية، والمساهمة في تجهيز العديد من مراكز امتحانات الثانوية العامة بالتكنولوجيا الرقمية من أجهزة حاسوب ومعدات للشبكة الرقمية اللازمة، وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة (2025-2029).

أما القرض الميسر تم تخصيصه لتمويل برنامج بعنوان التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، وبهدف دعم جهود الحكومة في تحسين خدمات الصرف الصحي في مواقع مختلفة لتوسيع نطاق جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المركزية، ويساهم في حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، حيث تهدف التدابير المرتقبة للمشروع إلى زيادة وصول السكان الأردنيين إلى نظام مركزي لمياه الصرف الصحي والحد من الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.

وعلاوة على ذلك، يدعم المشروع زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، وبالتالي المساهمة في إدارة أكثر استدامة وكفاءة لموارد المياه في المستقبل.

ويأتي هذا التمويل لدعم أولويات قطاعي التعليم والمياه في المملكة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، حيث يساهم مشروعي التعليم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد)، وسيساهم برنامج التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي في الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وتحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي.

وخلال حفل التوقيع أعربت وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنين وبالأخص في قطاع التعليم والمياه والصرف الصحي، حيث أن ألمانيا من أهم الداعمين التنمويين لقطاع المياه والصرف الصحي في الأردن من خلال دعمها المالي والفني.

وثمن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، جهود الجانب الألماني على تقديم الدعم الذي سيساهم بشكل فعال في دعم جهود وزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي حيث سيدعم تجهيز قاعات ومختبرات الحاسوب في المدارس الأساسية بمبلغ 15 مليون يورو، والمدارس المهنية بمبلغ 20 مليون يورو خلال السنوات الأربع القادمة والتي من المتوقع أن تحدث تغييرا فاعلا في رقمنة التعليم.

وبيّن السفير الألماني في الأردن، بأنه ومن خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها الاثنين، ستوفر ألمانيا معدات رقمية حديثة في المدارس الأساسية والتقنية والمهنية، وسيساهم ذلك في توفير تعليم عالي الجودة للطلاب الأردنيين، وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل، كما وسيتم ربط المزيد من الأشخاص في الأردن بنظام صرف صحي مركزي، وبالتالي سيتم تقليل الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.