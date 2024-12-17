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إنتاج 400 ألف شجرة حرجية ومثمرة بمشتل فيصل

17 ديسمبر 2024
إنتاج 400 ألف شجرة حرجية ومثمرة بمشتل فيصل

وطنا اليوم:أنتج مشتل فيصل الزراعي في محافظة جرش العام الحالي قرابة 400 ألف شجرة حرجية ومثمرة، وفقا لـ مدير مشتل فيصل بهجت السوالمة.
وأوضح السوالمة أن المشتل أنتج العام الحالي 200 ألف شجرة حرجية كالسرو والصنوبر واللزاب والكينا والخروب، و200 ألف شجرة مثمرة كالزيتون بأنواعه والتين والرمان.
وأشار السوالمة إلى أن هناك خطة لإنتاج قرابة مليون شتلة حرجية ومثمرة العام المقبل بتوجيهات من رئيس الوزراء جعفر حسان.
وأضاف أن مشتل فيصل، الذي تأسس عام 1963 على مساحة 516 دونما، هو مركز معتمد لتنمية المهارات والتدريب على الأنظمة الزراعية الحديثة (الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي والأحيومائية).
وبين السوالمة أنه يتم تدريب طلاب من جامعات خاصة وحكومية في كليات الزراعة في الأردن وحديثي التخرج في مشتل فيصل لاعتماده كمركز للتدريب


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