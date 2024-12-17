حسّان يضع حجر الأساس لمقر مجلس محافظة الزرقاء

وطنا اليوم:استهل رئيس الوزراء جعفر حسان زيارته لمحافظة الزرقاء بوضع حجر الأساس لمقر مجلس المحافظة، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء هناك.

يعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، ثالث جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة الزرقاء.

وأعلنت رئاسة الوزراء أن الاجتماع يكون بحضور المجالس المنتخبة والهيئات المدنية في المحافظة.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلستين في المحافظات خلال الشهرين الماضيين، كانت الأولى في الكرك والثانية في إربد.