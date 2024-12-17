بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيمياوي بالجيش الروسي ومساعده بانفجار في موسكو

17 ديسمبر 2024
مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيمياوي بالجيش الروسي ومساعده بانفجار في موسكو

وطنا اليوم:أفادت أجهزة طوارئ في روسيا بمقتل شخصين في انفجار قرب محطة ريازانسكي بروسبكت بمترو موسكو، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
وأوضحت تاس أن معلومات أولية أكدت وقوع انفجار في الطابق الأول من مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، ولقي شخصان مصرعهما.
ونقلت وكالة “رويترز” مقتل جنرال روسي رفيع المستوى مسؤول عن قوات الحماية النووية في موسكو الثلاثاء جراء انفجار قنبلة مخبأة داخل دراجة كهربائية، وفقًا لما أعلنته لجنة التحقيق الروسية.
وأفادت اللجنة أن الفريق إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا، قُتل خارج مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبدأ على بعد حوالي 7 كيلومترات جنوب شرق الكرملين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:55

سببُ التضحيةِ بالخروفِ بشار 

20:32

مصرع 13 شخصا في حادث مروع جنوبي مصر

20:26

تمديد سياسة الخصومات على أسعار الأراضي في الزرقاء

20:22

الرفاعي: 260 ألف مقترع لم ينتخبوا الأحزاب ما يدلل على عدم قناعتهم بها

20:19

الرواد: الأردن يمتلك خامس احتياطي عالمي من الفوسفات

19:48

ولي العهد ينشر مقطع فيديو خلال زيارته لدولة الكويت

19:42

الصفدي يبحث مع نظيريه القبرصي والنرويجي تطورات الأوضاع في سوريا

19:35

مصر تنفي تقارير عن زيارة لنتنياهو إلى القاهرة بشأن وقف النار

19:27

التخليص على 5723 مركبة كهربائية منذ بدء تخفيض الضريبة

19:20

الجغبير: فتح باب التصدير الى سوريا من خلال معبر جابر

19:12

شابة سورية ترفع الحذاء بوجه المبعوث الأممي في سجن صيدنايا

19:09

اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

وفيات
والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 17-12-2024وفيات الاثنين 16-12-2024وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024