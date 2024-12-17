مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيمياوي بالجيش الروسي ومساعده بانفجار في موسكو

وطنا اليوم:أفادت أجهزة طوارئ في روسيا بمقتل شخصين في انفجار قرب محطة ريازانسكي بروسبكت بمترو موسكو، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضحت تاس أن معلومات أولية أكدت وقوع انفجار في الطابق الأول من مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، ولقي شخصان مصرعهما.

ونقلت وكالة “رويترز” مقتل جنرال روسي رفيع المستوى مسؤول عن قوات الحماية النووية في موسكو الثلاثاء جراء انفجار قنبلة مخبأة داخل دراجة كهربائية، وفقًا لما أعلنته لجنة التحقيق الروسية.

وأفادت اللجنة أن الفريق إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا، قُتل خارج مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبدأ على بعد حوالي 7 كيلومترات جنوب شرق الكرملين.