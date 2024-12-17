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هل يتواجد ماهر الأسد في العراق؟.. بغداد ترد

17 ديسمبر 2024
هل يتواجد ماهر الأسد في العراق؟.. بغداد ترد

وطنا اليوم_مع تداول أنباء بشأن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية، كشفت بغداد حقيقة تلك المزاعم.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاحتمالي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة»، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية.

 

كان الشقيق الأصغر للرئيس السابق، قائد الفرقة الرابعة المدرعة التي اتهمها ناشطون معارضون سوريون بالقتل والتعذيب والابتزاز والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى إدارة مراكز اعتقال خاصة بها. وهو يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.


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