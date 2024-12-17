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الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية على الحوثيين باليمن

17 ديسمبر 2024
الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية على الحوثيين باليمن

وطنا اليوم_اعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة جوية استهدفت منشأة تابعة للحوثيين في اليمن، فجر الثلاثاء.

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربة جوية ضد منشأة للقيادة والسيطرة الحوثية في صنعاء.

 

وذكر نشطاء عبر منصة X أن العاصمة اليمنية صنعاء شهدت تحليقا مكثفا لطيران حربي، وتعرضت إلى قصف جوي.

 

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، ان إسرائيل تستعد لشن هجوم على اليمن.

 

وأكدت ان هناك إجماع كامل في المؤسسة الأمنية على ضرورة ذلك.

 

وأضافت الهيئة، ان إسرائيل باتت تلاحظ أن الحوثيين اخذوا على عاتقهم مسؤولية مواصلة الهجمات على إسرائيل.


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