لجنتان لحصر أضرار الصقيع في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:بدأت لجنتان شكلتهما مديرية زراعة الأغوار الشمالية بحصر أضرار موجة الصقيع التي ضربت فجر اليوم الاثنين، مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية في الأغوار الشمالية.

وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم، إن اللجنتين بدأتا الكشف الأولي للوقوف على حجم أضرار الصقيع بالمساحات الزراعية.

وبين أن عملية البدء بحصر أضرار الصقيع واقعياً تحتاج لعدة أيام إلى حين اتضاح نسب الأضرار الفعلية خاصة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلاً الى ما دون الصفر المئوي.

وأشار النعيم إلى أن الكشف الأولي الميداني على مساحات الأراضي الزراعية التي تركزت في مناطق وادي الريان والمشارع، كشف عن ضرر كبير في محصول الكوسا، إضافة الى نسب متفاوتة من المحاصيل الأخرى وهو ما سيتضح في تقارير اللجان الميدانية خلال الأيام المقبلة.

وأكد مدير الزراعة، أنه جرى التنسيق مع سلطة وادي الأردن لغاية إسالة كميات من المياه للمزارعين والمساحات الزراعية المتضررة، بهدف الحد من أثر موجة الصقيع، داعيا المزارعين إلى اتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية للحد من آثار الصقيع خلال الفترة الحالية.

وأكد مزارعون، أن موجة الصقيع طالت العديد من المحاصيل الخضرية المكشوفة أهمها محصول الكوسا الذي تأثر بشكل كبير، إلى جانب محاصيل أخرى مثل الزراعات الاستوائية وأبرزها البوباي، ومساحات من الباذنجان والفلفل، مبينين أن نسبة الضرر قد تصل في بعض المساحات إلى 100 بالمئة، علاوة الى احتمالية ظهور الأضرار لاحقا في أشجار الحمضيات .

وطالبوا بتسريع عملية حصر الأضرار التي ستؤثر على كميات الإنتاج وجودته والتسبب بخسائر مادية للمزارعين.