بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

لجنتان لحصر أضرار الصقيع في الأغوار الشمالية

16 ديسمبر 2024
لجنتان لحصر أضرار الصقيع في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:بدأت لجنتان شكلتهما مديرية زراعة الأغوار الشمالية بحصر أضرار موجة الصقيع التي ضربت فجر اليوم الاثنين، مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية في الأغوار الشمالية.
وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم، إن اللجنتين بدأتا الكشف الأولي للوقوف على حجم أضرار الصقيع بالمساحات الزراعية.
وبين أن عملية البدء بحصر أضرار الصقيع واقعياً تحتاج لعدة أيام إلى حين اتضاح نسب الأضرار الفعلية خاصة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلاً الى ما دون الصفر المئوي.
وأشار النعيم إلى أن الكشف الأولي الميداني على مساحات الأراضي الزراعية التي تركزت في مناطق وادي الريان والمشارع، كشف عن ضرر كبير في محصول الكوسا، إضافة الى نسب متفاوتة من المحاصيل الأخرى وهو ما سيتضح في تقارير اللجان الميدانية خلال الأيام المقبلة.
وأكد مدير الزراعة، أنه جرى التنسيق مع سلطة وادي الأردن لغاية إسالة كميات من المياه للمزارعين والمساحات الزراعية المتضررة، بهدف الحد من أثر موجة الصقيع، داعيا المزارعين إلى اتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية للحد من آثار الصقيع خلال الفترة الحالية.
وأكد مزارعون، أن موجة الصقيع طالت العديد من المحاصيل الخضرية المكشوفة أهمها محصول الكوسا الذي تأثر بشكل كبير، إلى جانب محاصيل أخرى مثل الزراعات الاستوائية وأبرزها البوباي، ومساحات من الباذنجان والفلفل، مبينين أن نسبة الضرر قد تصل في بعض المساحات إلى 100 بالمئة، علاوة الى احتمالية ظهور الأضرار لاحقا في أشجار الحمضيات .
وطالبوا بتسريع عملية حصر الأضرار التي ستؤثر على كميات الإنتاج وجودته والتسبب بخسائر مادية للمزارعين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:19

عاجل…الملك يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية تطورات الإقليم وأحداث سوريا

04:16

هل يتواجد ماهر الأسد في العراق؟.. بغداد ترد

03:12

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية على الحوثيين باليمن

01:58

روسيا تبدأ انسحابا واسعا من سوريا

23:06

متحف الدبابات الملكي يفتتح قاعة “تجربة الحرب الباردة” الجديدة

22:34

الحيصه تهنيء الدكتورة البريزات لحصولها على الدكتوراه في القانون العام

21:47

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان

20:24

المقاومة الفلسطينية تهدم مبنى يتحصن فيه جنود للاحتلال

20:20

سينما شومان تعرض الفيلم التشيكي “الحمامة البيضاء” غدا

20:16

صدور تعليمات الشمول بالتأمين الصحي المدني

20:11

أبو صعيليك يتابع تركيب نظام الدور والشاشات في البشير

19:47

رفع الحد الأدنى للأجور: هل مصلحة المواطنين أقل أهمية من المستثمرين؟

وفيات
وفيات الاثنين 16-12-2024وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيدات