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طهبوب : تشرفت بأني من أثرت موضوع الحد الادنى للأجور عام ٢٠١٩

16 ديسمبر 2024
طهبوب : تشرفت بأني من أثرت موضوع الحد الادنى للأجور عام ٢٠١٩

وطنا اليوم:قالت النائب ديمة طهبوب :تشرفت بأني من أثرت موضوع الحد الادنى للأجور عام ٢٠١٩ وكانت اللجنة لم تجتمع لسنوات فاجتمعت وارتفع الى ٢٦٠د والآن يعلن معالي د خالد البكار وزير العمل عن اجتماع لجنة تحديد الاجور يوم الاثنين القادم والتي تشمل ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة
أوضح في هذا السؤال النيابي أهمية الحد الأدنى للأجور وكيف يؤثر على دورة حياة المال في المجتمع
وأعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها الإثنين برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260–290 دينارا وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.

 


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