بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد يلتقي بالكويت مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

16 ديسمبر 2024
ولي العهد يلتقي بالكويت مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في الكويت، اليوم الاثنين، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد.

وعبر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تقديره لجهود الصندوق في دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

وثمن سموه اختيار الصندوق للأردن لبدء تطبيق استراتيجيته الجديدة، التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ورفع القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، وتسهيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، عبر التركيز على قطاعات حيوية كالمياه، والطاقة، والنقل، والعمليات اللوجستية، والتعليم، والصحة.

كما بحث اللقاء آليات استدامة مشاريع الصندوق في الأردن.

وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين، والسفير الأردني في الكويت سنان المجالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:19

عاجل…الملك يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية تطورات الإقليم وأحداث سوريا

04:16

هل يتواجد ماهر الأسد في العراق؟.. بغداد ترد

03:12

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية على الحوثيين باليمن

01:58

روسيا تبدأ انسحابا واسعا من سوريا

23:06

متحف الدبابات الملكي يفتتح قاعة “تجربة الحرب الباردة” الجديدة

22:34

الحيصه تهنيء الدكتورة البريزات لحصولها على الدكتوراه في القانون العام

21:47

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان

20:42

لجنتان لحصر أضرار الصقيع في الأغوار الشمالية

20:24

المقاومة الفلسطينية تهدم مبنى يتحصن فيه جنود للاحتلال

20:20

سينما شومان تعرض الفيلم التشيكي “الحمامة البيضاء” غدا

20:16

صدور تعليمات الشمول بالتأمين الصحي المدني

20:11

أبو صعيليك يتابع تركيب نظام الدور والشاشات في البشير

وفيات
وفيات الاثنين 16-12-2024وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيدات