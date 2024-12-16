الحمود: زيارة سمو ولي عهد الأردن للكويت تعزز العلاقات الثنائية النموذجية بين البلدين

وطنا اليوم:وصف معالي المستشار في الديوان الأميري الكويتي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح زيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى دولة الكويت بالتاريخية التي تأتي تتويجا وتأكيداً على متانة وقوة العلاقات الثنائية النموذجية بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادتين والشعبين الذين تجمعهم أواصر أخوة ومحبة ممتدة عبر التاريخ والتي شهدت تعاون على كافة المستويات وبجميع الأنشطة .

وأشار الى ان دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يعملان على تعزيز العلاقات وزيادة حجم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات مضيفا ان العلاقات الكويتية ـ الاردنية تعد نموذجا يحتذى في العلاقات العربية ـ العربية بكل ما تحتويه الكلمة من معنى ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد والازدهار داعياً الله أن يحفظ وطننا العربي وكل شعوبنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار