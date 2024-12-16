بيان منسوب لبشار الأسد يكشف كواليس خروجه من سوريا

وطنا اليوم:في أول تصريح منسوب إليه، منذ سقوطه يوم الثامن من الشهر الحالي، وسيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق، أطل الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

فقد نشرت قناة “الرئاسة السورية” على تيليجرام، اليوم الإثنين بيانا يفترض أنه صدر عن الأسد من موسكو، حيث لجأ.

وقال الأسد في البيان إنه “لم يغادر سوريا بشكل مخطط له كما أشيع”.

كما أضاف أنه بقي في دمشق حتى صباح يوم 8 ديسمبر، لافتاً إلى أنه انتقل إلى قاعدة حميميم باللاذقية في وقت مبكر من ذلك اليوم، لمتابعة القتال.

لكنه أوضح أنه حين وصل اللاذقية، تبين سقوط آخر مواقع الجيش في دمشق، عندها طلبت روسيا إخلاء القاعدة بعد هجمات بطائرات مسيرة.

موضوع التنحي لم يطرح

كذلك شدد على أنه خلال تلك الأحداث لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قبلي أو من قبل أي شخص أو جهة.

إلى ذلك، اعتبر الأسد أنه “لا معنى لبقاء المسؤول في المنصب بعد سقوط الدولة بيد الإرهاب”، وفق تعبيره.