بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية المجموعة الدولية للاستشارات

16 ديسمبر 2024
جامعة فيلادلفيا توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية المجموعة الدولية للاستشارات

وطنا اليوم:ايمانا بأهمية العمل التشاركي والتعاون الهادف لرفع سوية الطلبة وأبناء المجتمع ولضمان الاستفادة القصوى من دمج العلم النظري بالعملي لكافة الطلبة في مختلف متسوياتهم الثقافية والعلمية ولضرورة اكسابهم مهارات تقنية وفنية في مختلف المجالات التي تساعد في سد الثغرة في سوق العمل المجلي والدولي في ما هو متاح وما هو مطلوب واستجابة لتوجهات الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا من خلال مركز الاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع.
وقعت جامعة فيلادلفيا اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية المجموعة الدولية للاستشارات
حيث وقع الاتفاقية نيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة بحضور مدير مركز الاستشارات والتدريب السيد سفيان النوافلة ومندوبا عن أكاديمية المجموعة الدولية للاستشارات السيد محمد حرب بحضور السيد محمد نافع من الاكاديمية.
أملين ان يتكلل هذا التعاون بالفائدة المرجوة لخدمة المجمع تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:19

عاجل…الملك يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية تطورات الإقليم وأحداث سوريا

04:16

هل يتواجد ماهر الأسد في العراق؟.. بغداد ترد

03:12

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية على الحوثيين باليمن

01:58

روسيا تبدأ انسحابا واسعا من سوريا

23:06

متحف الدبابات الملكي يفتتح قاعة “تجربة الحرب الباردة” الجديدة

22:34

الحيصه تهنيء الدكتورة البريزات لحصولها على الدكتوراه في القانون العام

21:47

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان

20:42

لجنتان لحصر أضرار الصقيع في الأغوار الشمالية

20:24

المقاومة الفلسطينية تهدم مبنى يتحصن فيه جنود للاحتلال

20:20

سينما شومان تعرض الفيلم التشيكي “الحمامة البيضاء” غدا

20:16

صدور تعليمات الشمول بالتأمين الصحي المدني

20:11

أبو صعيليك يتابع تركيب نظام الدور والشاشات في البشير

وفيات
وفيات الاثنين 16-12-2024وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيدات