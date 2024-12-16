جامعة فيلادلفيا توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية المجموعة الدولية للاستشارات

وطنا اليوم:ايمانا بأهمية العمل التشاركي والتعاون الهادف لرفع سوية الطلبة وأبناء المجتمع ولضمان الاستفادة القصوى من دمج العلم النظري بالعملي لكافة الطلبة في مختلف متسوياتهم الثقافية والعلمية ولضرورة اكسابهم مهارات تقنية وفنية في مختلف المجالات التي تساعد في سد الثغرة في سوق العمل المجلي والدولي في ما هو متاح وما هو مطلوب واستجابة لتوجهات الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا من خلال مركز الاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع.

وقعت جامعة فيلادلفيا اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية المجموعة الدولية للاستشارات

حيث وقع الاتفاقية نيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة بحضور مدير مركز الاستشارات والتدريب السيد سفيان النوافلة ومندوبا عن أكاديمية المجموعة الدولية للاستشارات السيد محمد حرب بحضور السيد محمد نافع من الاكاديمية.

أملين ان يتكلل هذا التعاون بالفائدة المرجوة لخدمة المجمع تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.