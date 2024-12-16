أورنج الأردن ترعى ورشة عمل نحو إعلام رقمي مستدام عبر نماذج الأعمال والريادة

وطنا اليوم:قدمت أورنج الأردن الرعاية لورشة العمل “نحو إعلام رقمي مستدام عبر نماذج الأعمال والريادة” والتي عقدت في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية، بالشراكة مع حاضنة مدرج لريادة الإعلام الرقمي وبدعم من معهد الجزيرة للإعلام.

وهدفت الورشة إلى تعزيز مهارات ومعارف الصحفيات والصحفيين والرياديات والرياديين وأصحاب الشركات الناشئة حول أفضل الممارسات لإطلاق مشاريع في مجال الإعلام الرقمي والاستدامة.

وقدم المدربون من فريق مدرج نماذجاً لشركات إعلامية ناجحة، كما سلطوا الضوء على أبرز التحديات وكيفية التغلب عليها. وتطرق الخبير في تطوير الأعمال والتسويق الرقمي، زيد ناصر، إلى عدد من المواضيع الهامة، أبرزها تطوير الأعمال وزيادة الإيرادات.

وأشارت أورنج الأردن إلى أهمية هذه الورشة في تعزيز المشهد الإعلامي من خلال تمكين المزيد من الرياديات والرياديين من الانضمام إلى هذا القطاع الذي يسهم في تشكيل الرأي العام ورفع وعي الجمهور، حيث يعد من أكثر القطاعات حيوية وأهمية كما يصب في جميع المجالات الأخرى.

وخلال الورشة تطرقت الشركة إلى دورها الريادي والرقمي كما عرّفت الحضور بأبرز برامجها المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية (ODC) والتي تسهم كل يوم في إحداث تأثير مجتمعي أكبر يقود إلى نمو وطني في جميع المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة جاءت ضمن أنشطة المشروع الذي أطلقه معهد الجزيرة “أصوات من الجنوب”، كما أنها اتخذت طابعاً عملياً حيث قام المشاركون في نهاية الورشة بتطبيق نموذج تطوير الأعمال على مشاريع المشاركين مع المهندس معاذ خليفات، الذي قام بإعادة تقييم الأفكار من حيث الريادة وفرص النمو وتحديد الحاجة والمنافسين والجمهور المستهدف وتحليل الإيرادات والتكاليف ووضع آليات للعمل مع شركاء جدد واختيار أفضل قنوات للعمل والنشر لتحقيق الربح والاستدامة.

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