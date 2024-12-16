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أكثر من 45 ألف شهيد في غزة بعد 7 مجازر جديدة للاحتلال

16 ديسمبر 2024
أكثر من 45 ألف شهيد في غزة بعد 7 مجازر جديدة للاحتلال

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية سبع مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و203 جرحى.
وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 45,028 شهيدا و106,962جريحا.


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