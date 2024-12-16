الأشغال المؤبدة لطالب جامعي تسبب بوفاة 6 أشخاص في إربد

وطنا اليوم:حكمت محكمة الجنايات الكبرى بالأشغال المؤبدة، على طالب جامعي، تسبب بوفاة 6 اشخاص واصابة اثنين اخرين، في حادث سير في محافظة اربد، خلال قيادته المركبة بسرعه تجاوزت 94كم \ساعة، في شارع حددت سرعته ما بين 40 و50 كم \ساعة.

كما أعلنت المحكمة براءة متهم ثاني من جناية التدخل بالقتل القصد الواقع على أكثر من شخص، وجناية التدخل بالشروع التام بالقتل القصد الواقع على أكثر من شخص.

وجرمت المحكمة المتهم العشريني،بجناية القتل القصد الواقع على اكثر من شخص،,الحكم عليه الوضع بالاشغال المؤبده.

وفي التفاصيل، فإنه في شهر آب- أغسطس من العام الماضي، وقع حادث سيرفي محافظة اربد، تسبب به المتهم بحسب قرار الحكم، اثناء مسيره بمركبته في شارع باتجاهين، غير مفصول بجزيرة وسطية وبمنطقة مأهولة بالمارة والسكان والمجاورين.

وذكر القرار” أن المتهم الثاني تفاجأ بأن المتهم الأول يسير خلفه بسرعة كبيرة، وقام باعطاء إشارة بضوء المركبة لفتح المسرب أمامه، حيث قام المتهم الثاني بفتح الطريق له وتجاوز عنه المتهم الأول بسرعة كبيرة وزاد في سرعته، متجاوزا المطبات في الشارع دون توقف”.

وافاد القرار” بأنه نتيجةالسرعة فقد المتهم السيطرة على المركبة، حيث انحرفت وقام بدعس 6 أشخاص وإصابة اثنين اخرين، وذلك أثناء مسيرهم خارج حرم الشارع، وتابعت المركبة انحرافها وصطدامها بأشجار لمنزل مواطن ما تسبب بالحاق الضرر ببوابة المنزل”.

وثبت للمحكمة” أن الاسرعة المقررة في الشارع بحدود 40-50 كم \ساعة، وأن المتهم كان يقود المركبة بسرعة جاوزت 94كم \ساعة”.

كما وجدت المحكمة” بحضور مندوب الحوادث، وتنظيم مخطط حادث مروري، أشير خلاله الى أن أخطاء المتهم تمثلت بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية، وأن المذكور ارتكب الحادث لوحده بدون اشتراك أي مركبة أخرى معه،وحددت السرعه المقررة في الشارع ب 40كم \ساعة”.