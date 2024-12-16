تجديد البحث عن لاعب وحداتي بالسجون السورية

وطنا اليوم:جدد ذوو لاعب نادي الوحدات في حقبة الثمانينات مظفر نافق جرار، البحث عنه بين المفرج عنهم من السجون السورية، بعد فقدانه في سورية عام 1988.

في التفاصيل التي رواها ذوو المفقود جرار ، إنه كان لاعبا في صفوف نادي الوحدات، حيث زار سورية في عام 1988 واختفى منذ ذلك الوقت.

وبينوا أنهم تواصلوا مع أشخاص في سورية آنذاك، وأبلغوا أن الكابتن جرار معتقل في السجون السورية.

والكابتن جرار كان في أواخر العشرينات من عمره عند اختفائه، حيث كان متزوجا وله ابنة وحيدة.

ومع انهيار نظام بشار الأسد، وإطلاق سراح المعتقلين من السجون السورية، تجدد الأمل لدى ذوو جرار بمعرفة مصيره