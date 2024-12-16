استشهاد خالد نبهان صاحب العبارة الشهيرة: روح الروح

وطنا اليوم:استشهد الشيخ الفلسطيني خالد نبهان “أبو ضياء” في قصف مدفعي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهو الذي اشتهر بعبارة “روح الروح” بعدما استخدمها في وصف حفيدته الطفلة التي استشهدت أيضا بقصف إسرائيلي.

وزرع مشهد الجد “أبي ضياء” وهو يحمل حفيدته الصغيرة، ليلاعبها بل ليودّعها بكلمات مؤثرة “هذي روح الروح” ويضمّها إلى صدره للمرة الأخيرة، أثرا بالغا في قلوب الملايين.

يوافق 23 كانون الأول/ ديسمبر عيد ميلاد الطفلة الشهيدة “ريم”، الذي هو ذات يوم مولد جدها خالد نبهان أيضا.

واستشهدت ريم وشقيقها طارق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بعد أن قصف الاحتلال منزلا بجوارهم ما أدى إلى تضرر منزلهم وانهياره بالكامل في غزة.

وفي كانون الثاني/ يناير نفى الشيخ خالد نبهان ما تناقلته وسائل إعلام محلية وعربية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي حول استشهاده في قطاع غزة، مؤكدا أنه بخير ولم يتعرض لأي أذى وفق ما ادعى بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وعرف عن الشيخ نبهان عمل الخير وتوزيع بعض الملابس الشتوية على الأطفال خلال فصل الشتاء الماضي مع استمرار الحرب، كما أنه ظهر في مقاطع أخرى وهو يطعم القطط الضالة ويعتني بها.