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صواريخ استخدمت لأول مرة.. زلزال في طرطوس بسبب الغارات الإسرائيلية

16 ديسمبر 2024
صواريخ استخدمت لأول مرة.. زلزال في طرطوس بسبب الغارات الإسرائيلية

وطنا اليوم:اهتزت قرى عكار في الشمال اللبناني فجر يوم الاثنين بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة على الساحل السوري.
وتبعد قرى عكار في الشمال اللبناني حوالي 22 كم عن طرطوس السورية.
واعتبر نشطاء سوريون في طرطوس أن الانفجارات العنيفة جراء الغارات الإسرائيلية على المدينة، تعدل هزة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته أجهزة قياس الزلازل.
وذكر النشطاء أنه ومن شدة الانفجارات التي عصفت بالساحل السوري، سجلتها أجهزة رصد الزلازل في قرية الفطاسية بريف طرطوس وكأنها هزة أرضية.
وأوضحوا أنه لم يكن هناك زلزال بل غارات إسرائيلية أدت إلى انفجار صواريخ استراتيجية بالستية ما أدى إلى موجات شبه زلزالية.
وفي وقت سابق هزت انفجارات عنيفة محافظات حماة وحمص وطرطوس في سوريا ناجمة عن غارات جوية للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية.
وذكرت مصادر لوكالة “سبوتنيك” أن السفن الحربية الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ قبالة السواحل السورية.
وأشارت إلى أن حرائق كبيرة اندلعت جراء القصف الإسرائيلي والذي استهدف عدة مواقع بريف طرطوس على السواحل السورية غرب البلاد.
وأوضحت أن فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى القرى والبلدات القريبة من مكان القصف.
وبينت المصادر أن معظم الصواريخ التي استهدفت ريف محافظة طرطوس أطلقت من بوارج حربية إسرائيلية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم لأول مرة مثل هذه الصواريخ في ضرب المواقع العسكرية السورية.


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