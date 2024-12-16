الأردن يسجل برودة شديدة ودرجات حرارة متدنية

وطنا اليوم:سجلت محطات الرصد التابعة لمركز طقس العرب وإدارة الأرصاد الجوية الأردنية، فجر وصباح اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 درجات حرارة منخفضة بشكل لافت، بلغت أدناها في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان حيث سجّلت 0.5 درجة مئوية تحت الصفر، كما سجلت محافظة المفرق درجات حرارة مماثلة.

وأرجع المُختصون في “طقس العرب” تسجيل المملكة درجات حرارة متدنية على هذا النحو إلى تأثر المملكة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، والذي دفع برياح سيبيرية جافة نحو المملكة، ما تسبب بخفض درجات الحرارة بشكل كبير وسيطرة أجواء قارسة البرودة.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى المُسجلة في محطات الرصد الجوي المنتشرة في المملكة صباح اليوم:

مطار الملكة علياء الدولي -0.5

المفرق -0.5

مطار عمان المدني 1.5

الزرقاء 2

جرش 2.1

الطفيلة 3.2

البتراء 3.7

إربد 4.6

العقبة 10.8

هذه الأجواء القارسة أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية، حيث تزايد الاهتمام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجة البرد الشديدة .