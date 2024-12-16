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رفع الأذان بقلب جامعة البعث يثير تفاعلا واسعا

16 ديسمبر 2024
رفع الأذان بقلب جامعة البعث يثير تفاعلا واسعا

وطنا اليوم:لقي مقطع فيديو يوثق لرفع الأذان وإقامة صلاة الظهر بقلب جامعة البعث بحمص لأول مرة منذ تأسيسها، اليوم الأحد 15 دجنبر الجاري، انتشار واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر النشطاء على هذه المنصات عن فرحهم وترحيبهم بهذه البادرة الطيبة التي لم تشهدها هذه الجامعة من قبل في زمن تسلط حزب البعث العربي الاشتراكي بزعامة أسرة آل الأسد العلوية .
كما نادى طلاب الجامعة بضرورة العمل على تغيير اسم الجامعة من “جامعة البعث” إلى “جامعة خالد بن الوليد”، إذ مرقده بحمص في أحد قولي العلماء والمؤرخين.
وتفاعل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث، حيث قال أحدهم “هذه جامعة البعث في حمص.. لم يرفع فيها الآذان منذ أنشئت.. ولا أقيمت فيها الصلاة قط.. فمن الذي هدى قلوب طلابها فاحتشدوا للصلاة استجابة للأذان في أول يوم دراسي بعد الثورة؟!”.
كما علقت ناشطة تدعى “حنان شام” قائلة ” اول صلاة تقام في جامعة سوريه منذ 54 عام، حيث يتم اعتقال كل من يصلي.. اليوم جامعة البعث في حمص بعد التحرير.. الله أكبر.. الله أكبر.. والعزة لله”. وأرفقت الناشطة تدوينتها بالوثيقة أسفله، والتي ترصد تعامل النظام السوري المخلوع مع الطلبة الذين تظهر عليهم سمات التدين داخل جامعة البعث.
كما اختار عدد من النشطاء التعليق على المقطع بإيراد الآية 32 من سورة التوبة:” يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ”.


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