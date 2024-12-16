فريق بحث وإنقاذ تركي لكشف لغز سجن صيدنايا السوري

وطنا اليوم:من المقرر أن ترسل وكالة إدارة الكوارث التركية “آفاد”، فريقًا مؤلفًا من 80 شخصًا إلى سوريا، لتنفيذ عملية بحث وإنقاذ في العسكري، وفق قناة “Tele1Tv”.

وقالت القناة إن “آفاد” سترسل فريق بحث وإنقاذ للأشخاص الذين يعتقد أنهم محاصرون في سجن صيدنايا، لافتة إلى أن الفريق سيباشر عمليات بحث وإنقاذ تفصيلية باستخدام أجهزة حديثة، فور وصوله إلى المنطقة، اليوم الإثنين.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الدفاع المدني السوري، الخوذ البيضاء، انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا، دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.

وبحسب الدفاع المدني، “كان السجن يضم آلاف الأبرياء الذين اعتقلهم نظام بشار البائد، وسط اعتقاد بأن بعضهم لم يتمكن من الخروج مع مئات المعتقلين خلال اليومين الماضيين، نظرًا لوجودهم في مواقع محكمة الإغلاق، وفق روايات ذوي المفقودين والأهالي”.

وأكد أن “فرقه المختصة بحثت في جميع أقسام ومرافق السجن، وفي أقبيته وباحاته وخارج أبنيته، بوجود أشخاص كانوا بمرافقتهم، ولديهم دراية كاملة بمبنى السجن وتفاصيله، ولم تعثر الفرق على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة”.