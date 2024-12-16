وفاة شقيقتين بحريق منزل في عمّان

وطنا اليوم:توفيت شقيقتان فتاة (18 عاما) و طفلة (8 أعوام) إثر حادث اندلاع حريق مؤسف داخل منزلهما مساء أمس، في منطقة مرج الحمام في عمّان، وأخليت الوفاتين الى المستشفى.

وتعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1294) حالة إسعافية مختلفة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

كما تم التعامل مع (79) حادث إنقاذ .