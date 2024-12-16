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المرتفع الجوي السيبيري يتعمق ويدفع برياح شديدة البرودة نحو الأردن

منذ ساعتين
المرتفع الجوي السيبيري يتعمق ويدفع برياح شديدة البرودة نحو الأردن

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب، بأن آخر مخرجات الخرائط الجوية تشير إلى تعمق تأثير المرتفع الجوي السيبيري هذه الليلية بحيث يدفع برياح سيبيرية قارسة البرودة نحو المملكة تهوي بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل المُتأخرة وفجر وصباح الاثنين إلى مستويات صفرية وربما دون الصفر المئوي مع تزايد فرص تشكل الصقيع خاصة مناطق البادية والمُرتفعات الجبلية.
وبحسب طقس العرب، تُسجّل درجات الحرارة الصغرى في هذا الوقت من العام تزامناً مع شروق الشمس والذي يكون في وقت متأخر نظراً لاعتماد التوقيت الصيفي، حيث تكون أبرد درجات الحرارة متزامنة مع أوقات الخروج إلى الأعمال والمدارس بُعيد الساعة 7 صباحاً.
أما نهار الاثنين، يتوقع أن تبقى الأجواء باردة وصافية في عموم مناطق الأردن عدا الأغوار والبحر الميت والعقبة، ودرجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة.
وأشار طقس العرب إلى أن برودة الأجواء نهار الإثنين تتزامن مع طقس جاف للغاية نظراً لطبيعة الرياح الشرقية الجافة والتي تزيد من برودة وجفاف الأجواء أثناء نشاطها.


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