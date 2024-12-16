مسؤول عسكري إسرائيلي : سلاح الجو يستعد للمهمة الكبرى المقبلة

وطنا اليوم:قالت صحيفة هآرتس لن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي أخبر صحفيين الأسبوع الماضي أن سلاح الجو يستعد للمهمة الكبرى المقبلة

المسؤول العسكري قال إن المهمة المقبلة قد تحظى بدعم الإدارة الأمريكية الجديدة خصوصا أنها تستهدف إيران

وتشتغل إسرائيل بـ«فرصة تاريخية ونادرة» لضرب أحد آخر الأسلحة التي لا تزال موجودة ضدها، خصوصاً في الدائرة الأولى، ولذلك تشارك مئات الطائرات الحربية والطائرات المختلفة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وقوات بحرية في موجات واسعة من الهجمات، في جميع أنحاء سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، على مدار الساعة.