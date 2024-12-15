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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشلول والسردية وكلّاب

15 ديسمبر 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشلول والسردية وكلّاب

وطنا اليوم_عمان 15 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الشلول، وعشيرة السردية وآل كلّاب.

 

ففي منطقة دوقرة، بمحافظة إربد، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الشلول بوفاة الإعلامي بسام الشلول.

 

وفي منطقة صبحا وصبحية، بمحافظة المفرق، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، على عشيرة السردية بوفاة شوق وراما وآدم وجمال حمد هلهول السردي، إثر حادث سير في المملكة العربية السعودية، أثناء توجههم مع ذويهم للأداء مناسك العمرة.

 

وفي منطقة شفا بدران بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على آل كلاب بوفاة فتحية كلّاب، شقيقة الكاتب الصحفي عمر كلّاب.

 

كما قدم واجب العزاء بالمرحومين إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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