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الأمن يؤكد: لا داعٍ للقلق أو الخوف من الرائحة ونسبها طبيعية في الجو ولا تؤثر على الاشخاص

15 ديسمبر 2024
الأمن يؤكد: لا داعٍ للقلق أو الخوف من الرائحة ونسبها طبيعية في الجو ولا تؤثر على الاشخاص

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنَّ غرفة عمليات دفاع مدني غرب إربد تلقت عدد من البلاغات في محافظة إربد حول وجود رائحة غريبة في عدد من مناطق المحافظة.

 

وأضاف، أن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني تحركت إلى الموقع وتبين أنَّ سبب الرائحة قيام بعض المزارعين بالتخلص من مخلفات زراعية وحرقها، ما أدى إلى انتشار الرائحة، وساعد على ذلك حركة الرياح.

 

 

وأكد الناطق الإعلامي أنَّ لا يوجد أي داع للقلق والخوف

إذ أنه تم قياس نسبة الغازات والروائح المنبعثة في الجو باستخدام الأجهزة المخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، وتبين أنها في حدودها الطبيعية ولا تؤثر على الأشخاص أو تشكل خطورة.

 

وأكد أن فريق المواد الخطرة وطواقم الإطفاء تعاملت مع الحادثة بمهنية عالية وقامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لإخماد الحريق ووقف انتشار الأدخنة والغازات بالكامل.


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