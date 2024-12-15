إخماد حريق واسع في الرمثا تسبب بانبعاث غاز الكبريت في اربد

وطنا اليوم _محمد ملكاوي_أكد مصدر أمني لوطنا اليوم أن كوادر الدفاع المدني الأردني، بالتعاون مع شرطة البيئة الملكية وبلدية الرمثا والأشغال العامة، لا تزال تعمل على إخماد حريق ضخم اندلع في منطقة الصوامع بالرمثا نتيجة قيام أحد الأشخاص بحرق مخلفات زراعية وأسمدة.

وأوضح المصدر أن الحريق امتد على مساحات واسعة بسبب كميات كبيرة من المخلفات المحترقة، مما استدعى تدخل فرق الإطفاء والآليات الثقيلة للمساهمة في السيطرة عليه. وقد تم القبض على الشخص المتسبب في الحريق، وتجري إدارة الأمن العام حالياً تحقيقاً معه لمعرفة دوافعه وتفاصيل الحادث.

من جهة أخرى، اشتكى أهالي إربد من انبعاث روائح كريهة غطت مختلف مناطق المحافظة نتيجة الحريق، مما أثار حالة من الاستياء بين السكان.

وأكد المصدر أن الجهود لا تزال مستمرة لإخماد الحريق بالكامل والحد من آثاره البيئية والصحية.