بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي

15 ديسمبر 2024
الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية.
واستمع جلالة الملك، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، إلى شرح من المعنيين حول مهام سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي ونظام الطيران فيه.
ونفذ جلالته رحلة طيران تشبيهي للاطلاع على آلية عمل النظام.
ورعى جلالة القائد الأعلى تخريج الدورة التحويلية للطيران القتالي/26، والتي شارك فيها طيارون من سلاح الجو الملكي الأردني ومن مملكة البحرين الشقيقة، بحضور قائد جناح المقاتلات في سلاح الجو الملكي البحريني، والملحق العسكري البحريني في الأردن.
وتابع جلالته عرضا جويا لطائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية، وتطبيقا لتجربة إقلاع فوري لعدد من الطائرات، وآلية الاستجابة للأحداث الطارئة .
وعبر جلالة الملك عن فخره بمنتسبي سلاح الجو الملكي، واعتزازه الكبير بجهودهم وتضحياتهم، ودون جلالته كلمة في سجل زوار القاعدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:26

المرتفع الجوي السيبيري يتعمق ويدفع برياح شديدة البرودة نحو الأردن

09:19

مسؤول عسكري إسرائيلي : سلاح الجو يستعد للمهمة الكبرى المقبلة

05:06

عاجل – حماس: اغتيال الصحفي أحمد اللوح جريمة حرب

04:22

المومني: الأردن يتعامل مع الحالة السورية كما هو شأن داخلي

03:05

الأمن الفلسطيني: من هم بجنين ليسوا مقاومين

02:04

مقتطفات من زيارة الملك إلى قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي

01:29

الحكومة: شمول مركبات خاصة بالتتبع الإلكتروني

00:25

الشرع: ندرس رفع الرواتب بنسبة 400% في سوريا

23:42

الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي 

22:31

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشلول والسردية وكلّاب

21:30

الأمن يؤكد: لا داعٍ للقلق أو الخوف من الرائحة ونسبها طبيعية في الجو ولا تؤثر على الاشخاص

21:10

إخماد حريق واسع في الرمثا تسبب بانبعاث غاز الكبريت في اربد

وفيات
وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيداتوفاة لاعب الفيصلي السابق نادر راغب