الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية.

واستمع جلالة الملك، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، إلى شرح من المعنيين حول مهام سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي ونظام الطيران فيه.

ونفذ جلالته رحلة طيران تشبيهي للاطلاع على آلية عمل النظام.

ورعى جلالة القائد الأعلى تخريج الدورة التحويلية للطيران القتالي/26، والتي شارك فيها طيارون من سلاح الجو الملكي الأردني ومن مملكة البحرين الشقيقة، بحضور قائد جناح المقاتلات في سلاح الجو الملكي البحريني، والملحق العسكري البحريني في الأردن.

وتابع جلالته عرضا جويا لطائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية، وتطبيقا لتجربة إقلاع فوري لعدد من الطائرات، وآلية الاستجابة للأحداث الطارئة .

وعبر جلالة الملك عن فخره بمنتسبي سلاح الجو الملكي، واعتزازه الكبير بجهودهم وتضحياتهم، ودون جلالته كلمة في سجل زوار القاعدة.