نبيل الحلفاوي.. وفاة رجل المخابرات المصرية الأشهر بعد مرض مفاجئ

وطنا اليوم:توفي، الأحد، الممثل المصري الشهير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية شديدة ناجمة عن مشكلات في الصدر.

وكان الحلفاوي نقل قبل أيام إلى المستشفى، وحجز في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة.

وسيتم تشييع جثمان الفنان الراحل، الأحد، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، شرقي القاهرة، بحسب ما أوردت صحيفة “الشروق” القاهرية.

واشتهر الحلفاوي بدوره الشهير “نديم هاشم”، رجل المخابرات المصري في مسلسل “رأفت الهجان” الذي عرض على 3 أجزاء في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

كما لعب أدوارا عدة بالتلفزيون والسينما، إذ ساعدته ملامحه المصرية المميزة ولهجته القوية على أداء الأدوار الجادة والعسكرية، ولمع في أداء دور ضابط البحرية بفيلم “الطريق إلى إيلات” الذي يروي قصة عملية عسكرية هجومية للضفادع البشرية المصرية عام 1969، من إخراج إنعام محمد علي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووزارة الثقافة، وعدد من المؤسسات الفنية، وشركات الإنتاج الفنان الراحل.

كما نعاه عدد من الفنانين والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم السيناريست والروائي عبد الرحيم كمال الذي كتب “رحم الله الأستاذ النجم الممثل القدير القوي المحترف المصري المثقف الشاعر الصديق الأستاذ نبيل الحلفاوي الذي شرفت بالعمل معه 3 مرات”.

وأضاف “ممثل ملهم ومهم وصفحة ذهبية من صفحات الدراما المصرية”.

وكتب الممثل محمد صبحي على فيسبوك “رحل اليوم زميل الدراسة وصديق العمر والفنان المثقف البارع بجدارة.. الفنان نبيل الحلفاوي امتلك الموهبة والمبادئ وشرف المهنة.. فاحترمه الجميع”.

ومن أبرز أعمال الحلفاوي في الدراما التلفزيونية مسلسل “غوايش” و”الزيني بركات” و”زيزينيا” و”ونوس” و”لأعلى سعر” و”القاهرة كابول”.

وقدم في المسرح “عفريت لكل مواطن” و”طقوس الإشارات والتحولات” و”رجل في القلعة” و”الزير سالم” و”بيت في الهوا” و”اضحك لما تموت”.

وفي السينما شارك في أفلام “اغتيال مدرسة” و”السفاح” و”العميل رقم 13″ و”الهروب إلى القمة” و”ثمن الغربة”.

وخلال الشهور الأخيرة قبل رحيله، ظهر اسم الحلفاوي مرارا في تعليقات كروية شخصية تابعها الآلاف، تركز على أداء فريقه المفضل، الأهلي القاهري، ذي الشعبية الواسعة.