أمين عمان يوقع مذكرة تعاون مع رئيس بلدية إسطنبول الكبرى

وطنا اليوم: أكد أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء البلديات من أجل السلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في مدينة إسطنبول، أهمية دور المدن في تعزيز السلام والتعاون الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، مثل اللجوء والهجرة والأزمات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية.

وأشار الشواربة إلى أن المبادرات الملكية، مثل “رسالة عمان”، تسهم بشكل فعال في تعزيز قيم التسامح والسلام، ما جعل مدينة عمان نموذجًا للتعاون الحضاري.

وأضاف أن الأمانة تواصل تقديم الخدمات لجميع سكان عمان، وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدمج المجتمعي رغم التحديات المتزايدة ومحدودية الموارد.

وأعلن خلال الاجتماع التزام مدينة عمان بدعم الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام والمرونة والاستقرار المشترك في المنطقة. كما استعرض دور عمان في قيادة تحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز، وإدارة الأزمات الإنسانية بالتعاون مع الشركاء الفاعلين.

وعلى هامش الاجتماع، وقّع الشواربة مذكرة تعاون مع رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة، المدن الذكية، البنية التحتية، والقضايا البيئية والثقافية.

كما التقى الشواربة أمين عام منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور محمد دومان، حيث أكد التزام عمان بدعم جهود المنظمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين في المدن الأعضاء.