ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الكويتي ويزور متحف قصر السلام

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، وزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا.

وأكد سمو ولي العهد، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الكويتية، متانة العلاقات الأردنية الكويتية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، وآليات تسريع العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام، والتي تشمل إنشاء خمس مدارس تقنية ومهنية في عدد من محافظات المملكة.

كما جرى مناقشة آليات تقدم سير العمل في مشروعي إعادة تأهيل الطرق والجسور، وتطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة بالأردن.

كما زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، متحف قصر السلام في العاصمة الكويتية، الذي يوثق لأبرز المحطات التاريخية في دولة الكويت.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المتحف، الشيخة منى الجابر الصباح، رئيسة مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، المشرف العام لمتحف قصر السلام.

وجال سمو ولي العهد في المتحف، واستمع إلى شرح قدمته الشيخة منى حول الأهمية التاريخية للمتحف، الذي تم تأسيسه في نهاية خمسينيات القرن الماضي.

ويشمل المتحف، الذي يتميز بالعمارة الهندسية الفريدة والشكل الدائري المميز، ثلاثة أقسام رئيسية، هي متحف تاريخ الكويت عبر حكامها، ومتحف تاريخ قصر السلام، ومتحف الحضارات التي سكنت أرض الكويت.

ودون سمو ولي العهد كلمة في سجل الزوار، أكد فيها مكانة المتحف الكبيرة في وجدانه، إذ استضاف قصر السلام عام 1964 المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، كأول زعيم يقيم في هذا القصر العريق الذي تحول إلى متحف عام 2019.