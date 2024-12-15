الملكة رانيا تتفقد المسنين الذين تم نقلهم إلى دارات سمير شما

وطنا اليوم:وطنا اليوم:تفقدت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم المسنين الذين تم نقلهم إلى دارات سمير شما بعد إخلائهم من دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء بعد حادث الحريق الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي.

وخلال جولتها تبادلت جلالتها الأحاديث مع المسنين عن أحوالهم وأوضاعهم الصحية وأعربت عن أمنياتها لهم بالصحة والعافية.

ويذكر أن دارات سمير شما استقبلت أكبر عدد من المسنين الذين تم نقلهم من دار جمعية الأسرة البيضاء.