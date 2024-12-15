مصفاة البترول تكرم المهندس العلاوين

وطنا اليوم:أقامت شركة مصفاة البترول الأردنية يوم الخميس الماضي حفلاً لتكريم المهندس عبد الكريم العلاوين الرئيس التنفيذي السابق للشركة بعد خدمة في الشركة استمرت 46 عاماً من الخدمة المتواصلة والإنجازات المتميزة التي ساهمت بشكل إيجابي في دعم مسيرة الشركة ونموها وتعزيز مكانتها المتميزة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي الجديد والإدارة التنفيذية وممثلين عن نقابة العاملين فيها.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الرحيم البقاعي باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة أسمى آيات الشكر والثناء والتقدير للمهندس العلاوين على العطاء الكبير والجهود المميزة التي بذلها طوال مدة خدمته في الشركة والتي كان لها الفضل الأكبر في تحقيق نجاح وازدهار هذا المرفق الاقتصادي الهام ليصبح ركناً مشهوداً في بناء الاقتصاد الأردني.

ورحب بالمهندس حسن الحياري بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه لحقيق المزيد من النجاحات للشركة.

وأكد البقاعي بأن الشركة تسير بخطى واثقة لتعزيز أمن التزود بالطاقة باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الأردنية، وأن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية ومشاريعها للتطوير والتحديث لتعزيز قدرتها الإنتاجية وضمان تحقيق رؤيتها في الاستدامة والنمو والاستجابة لمتطلبات المستقبل وترسيخ مكانتها كداعم أساسي للاقتصاد الاردني.

كما قدم رئيس نقابة العاملين في الشركة، السيد خالد الزيود، الشكر باسمه وباسم جميع العاملين في الشركة للمهندس العلاوين على تعاونه الكبير وحرصه على الحفاظ على العلاقة الوثيقة بين إدارة الشركة والنقابة حيث عمل الجانبان بتعـــاون كبير لتحقيق أهدافهما المشـــتركة فـــي رعايـــة العمـــال والحفاظ علـــى مصالحهـــم ومصالـــح الشـــركة على حد سواء مما كان له الدور الكبير في حل جميع الأمور التي تطرحها النقابة بكل موضوعية وأمانة. كما رحب بالرئيس التنفيذي الجديد للشركة وتمنى أن يستمر التعاون مستقبلاً ما بين إدارة الشركة والنقابة على نفس النهج.

المهندس عبد الكريم علاوين بين بأنه كان له الشرف الكبير أن يكون موظفاً في شركة مصفاة البترول الأردنية على مدى (46) عاماً، حيث عمل في الشركة منذ تخرجه، وتدرج في المواقع الوظيفية في دوائر العمليات وتطوير العمليات والتخطيط، إلى أن تم تعيينه مساعداً لمدير المصفاة في عام 2003 ومن ثم مديراً لموقع المصفاة في الزرقاء عام 2005 إلى أن انتقل الى موقع الرئيس التنفيذي، مبيناً بأنه لم يخطر في باله عندما التحق بالعمل في الشركة عام 1978 أن يمكث كل هذه السنوات الطويلة، ولكن مرت السنون متسارعة لم يشعر بثقلها ولا بعددها وذلك من زحم العمل الذي كان يزيده اصراراً على البقاء ومواصلة العمل بكل جهد. مؤكداً أنه استطاع مع مجلس الإدارة وبجهود جميع العاملين بالشركة تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات.

وأبدى جزيل شكره وامتنانه لرئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للشركة ولممثلي نقابة العاملين فيها لإقامة هذا الحفل.

وفي نهاية الحفل تسلَّم المهندس العلاوين الدروع التذكارية من إدارة الشركة ومن ممثلي نقابة العاملين وأخذ الصور التذكارية، وتمنى الحضور من المولى عزوجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ومتمنيين له دوام التوفيق.