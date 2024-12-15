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اتحاد الكتاب يكرّم طالبات جامعة البترا لإبداعهن الأدبي

15 ديسمبر 2024
اتحاد الكتاب يكرّم طالبات جامعة البترا لإبداعهن الأدبي

وطنا اليوم_كرّم اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين مجموعة من طالبات جامعة البترا لإبداعاتهن في مجال النثر الأدبي، وذلك في أولى فعاليات لجنة الإبداع الشبابي التي أقيمت في مقر الاتحاد. 

تم تكريم الطالبات المشاركات بشهادات تقدير قُدمت من رئيس الاتحاد الأستاذ عليان العدوان، بحضور نائب رئيس الاتحاد الأستاذ وائل عبد ربه، وعضو الهيئة الإدارية الأستاذة سوسن المهتدي، تقديرًا لتميزهن ومساهماتهن الأدبية.

شاركت الطالبات: حلا شعبان من كلية الإعلام، وطيبة ضياء آل شمر ورغد خالد صالح من كلية الآداب، ورينا سعد الدين من كلية الإعلام، في تقديم نصوص نثرية مختارة أثارت إعجاب الحضور إضافة إلى أهالي المشاركات، وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة للاتحاد.

أشرفت على الفعالية الدكتورة مرام أبو النادي، رئيسة لجنة الإبداع الشبابي، والأستاذة زحل المفتي عضو اللجنة، وقدّمتا الدعم والتوجيه للطالبات مع ملاحظات لتحسين الأداء الأدبي.

وأكدت أبو النادي أن دعم الإبداع الشبابي يتماشى مع رسالة الاتحاد في تعزيز الإنتاج الثقافي والاعتزاز باللغة العربية، وأشارت المفتي إلى أهمية تطوير المهارات الأدبية للطالبات وتشجيعهن على تحقيق مستويات إبداعية أعلى.


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