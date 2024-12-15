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الناصر يوضح طلبه التقاعد: لا ضغوط ولا تدخلات

15 ديسمبر 2024
الناصر يوضح طلبه التقاعد: لا ضغوط ولا تدخلات

وطنا اليوم:أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، أن قرار طلبه الاحالة إلى التقاعد نابع من رغبته الشخصية والعائلية والتفرغ لأسرته، منوها إلى اعتزازه بكل من عمل بمعيتهم خلال السنوات الماضية سواء كانوا رؤساء ام زملاء.
وأكد الناصر اليوم الأحد، أن قراره لم يكن نتيجة لأي ضغوط أو تدخلات خارجية في عمله أو قراراته.
وقال الناصر إنه لم يصدر اي تصريح من قبله بهذا الخصوص، انما جاء بمعرض رده على استفسار حول “رشوح معلومات تفيد بتقديم استقالته، ووجود ضغوطات او تدخلات في عمل الهيئة”، مشيرا إلى أنه استأذن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بإحالة نفسه إلى التقاعد اعتبارا من نهاية العام الجاري.
كما أكد على ضرورة البناء على الإنجازات نحو تحقيق رؤى سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في تطوير وتحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، والاصلاح السياسي


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