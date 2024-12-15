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البدء بإعداد التصاميم لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة المفرق التنموية

15 ديسمبر 2024
البدء بإعداد التصاميم لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة المفرق التنموية

وطنا اليوم:بدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإعداد التصاميم الأولية (FEED) front end engineering design لمشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى المنطقة التنموية في مدينة المفرق التنموية، والتي ستتضمنها وثائق العطاء لتعيين مقاول (EPC) Engineering procurement construction لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تحديد الشركة الاستشارية التي ستشرف على أعمال المقاول.
وفي هذا السياق، قام المعنيين في مديرية النفط والغاز الطبيعي بزيارة ميدانية للموقع للاطلاع على المنطقة وتحديد الجوانب الفنية والمسار الأولي المتعلق بالمشروع.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتخفيف كلف الطاقة على القطاع الصناعي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي ويُعد ربط التجمعات الصناعية في مدن الموقر، الروضة الصناعية في معان، والمفرق التنموية بالغاز الطبيعي من أولويات هذه الرؤية.
ومن المتوقع أن يتم تزويد هذه المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بحلول عام 2027 ويُعتبر الغاز الطبيعي وقوداً صديقاً للبيئة مقارنة بالوقود التقليدي المستخدم حالياً في القطاع الصناعي، مما يسهم في تعزيز استدامة القطاع وتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالطاقة نظرا لتدني تكلفة استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 30% مقارنة بالوقود الثقيل، و55% مقارنة بالغاز البترولي.


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