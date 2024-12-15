وزير العدل وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

وطنا اليوم:بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني لدى استقباله اليوم الأحد سفيرة جمهورية رواندا اوروجيني باكوراموتسا أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها وبما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.

واكد التلهوني، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

من جهتها، ثمنت باكوراموتسا التعاون المشترك بين البلدين، معربةً عن أملها بتطوير التعاون القانوني بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

يُشار إلى أن الأردن وجمهورية رواندا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف صادق عليها البلدان كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.