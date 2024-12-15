توقيف رئيس جمعيّة تعاونيّة اسكانيّة ارتكب تجاوزات مالية ومنع “ادارتها ” من السفر 

وطنا اليوم_قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف رئيس لجنة الادارة في جمعية ” واحة عمان للاسكان ” ١٥ يومًا في مركز اصلاح وتاهيل ماركا بعد تجاوزات مالية ارتكبها في الجمعية تمثلت بصرف مبالغ كبيرة كمكافأت مالية ومنح قطع اراضي لرئيس واعضاء لجنة الادارة .

وفي التفاصيل فقد تبين ان لجنة الادارة اصدرت العديد من القرارات دون الحصول على موافقة اصولية من الهيئة العامة للجمعية تضمنت صرف مبالغ مالية بشكل غير مشروع زادت عن ٦٠٠ الف دينار .

واسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جناية الاختلاس وجنايةاستثمار الوظيفة بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام والتهاون بواجبات الوظيفة وقررت منع سفر اعضاء لجنة الادارة والحجز على أموالهم.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت في وقت سابق هذه القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات فيها.