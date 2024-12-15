مدير عام الشؤون الفلسطينية يشارك في مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في القاهرة

وطنا اليوم:يشارك الأردن في اجتماعات الدورة 112 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين الذي يعقد في مــقر جامعة الدول العربية في القاهـرة اليوم ويستمر خمسة أيام بمشـاركة الدول العربيــة المضيفــة للاجئين الفلسطينيين (فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان) إضافة الى مصـر، والمنظمـة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم “الألكسـو” ومنظمـة التعـاون الإسلامي، ومنظمـة العالـم الإسلامي للتربيـة والعلـوم والثقافة “الأسيسكو”، ووكالة الأمـم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.

والقى المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينيـة كلمة وجـه فيها أصدق مشاعر العـزاء والمواساة لأشقائنا في غزة وفي الضفة الغربية ولبنان على ما قدموه من شهداء خلال العدوان على غزة والهجمات على الضفة الغربية ولبنان، كما توجه بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر الذي يؤكد اهتمام العمل العربي المشترك بالقضية الفلسطينية من كافة جوانبها.

وأكد خرفان ان جلالة الملك يتمسك بالسلام العادل والمشرف لرفع الظلم التاريخي عن الاشقـاء الفلسطينيين وهـو خيـار كفيل بأن يعيـد الحقـوق لأصحابها ويمنح الأمـن للجميع كما أشـار الـى الجهود الجبـارة التي بذلها الأردن للوقـوف فـي وجـه العـدوان الإسرائيلي على غزة في كافة خطابات جلالة الملك في جميع المحافل الدولية بالإضافة الى إيصال المساعدات الى غزة على الرغم من صعوبة الأوضاع، وجاء في رسالة وجهها جلالة الملك الى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني فـي اليـوم العالمي للتضامـن مـع الشعب الفـلسطينـي على ضرورة إيـجاد أفـق سـياسي يـؤدي الى نيـل الشعـب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وشدد خرفان على رفض الأردن لمحاولـة إسرائيل استهـداف الأونروا واغتيـالها لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين مؤكداً رفض الأردن القاطع لإقرار الكنيسيت الإسرائيلي حـظر عمل الأونروا في غزة والضفـة الغربيـة ومنـع موظفيـها مـن الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية مـا يعتبره الأردن انتهـاكاً صارخاً للقانـون الـدولـي ولالتزامـات إسرائيـل باعتبـارها القـوة القائمـة بالاحتلال فـي الأراضي الفلسطينية المحتلة داعياً المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه القرارات غير الشرعية.

كما أشـار في كلمته الى المخططـات الإسرائيلية التي تهـدف الى تكثيف عملية الاستيطان وتعرض القـدس لهجمات استيطانية شرسة ومكثفة لتغيير طابع المدينة المقدسة والوضـع التاريخي القانوني القائـم فيها حيث يشهد المسجد الأقصى تواجد شرطـة الاحتلال فيـه بشكل مكثف في محاولة لفرض السيطرة عليـه وتقسيمه زمانيا ومكانيا مشيرا الى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين خلال خطـاب العرش الـذي القاه فـي افتتاح مجلس الأمة ان قدس العروبة ستبقى أولـوية اردنية هاشميـة وتأكيده الحـازم على مواصلة الدفاع عـن مقدساتها