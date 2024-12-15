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رئيس جامعة عمان الأهلية يلتقي خريجي التمريض الأردنيين المبتعثين ضمن برنامج توظيف بالنمسا

15 ديسمبر 2024
رئيس جامعة عمان الأهلية يلتقي خريجي التمريض الأردنيين المبتعثين ضمن برنامج توظيف بالنمسا

وطنا اليوم_
 المبتعثون يشكرون جامعة عمان الاهلية على مبادرتها الكريمة بتدريب وتشغيل خريجي التمريض الأردنيين في النمسا
 المبتعثون بعد وصولهم للنمسا يقدمون درع الجامعة التكريمي لمدير مشروع منحة فيينا للممرضين
استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور ساري حمدان، المبتعثين من خريجي التمريض الأردنيين ضمن برنامج توظيف في النمسا، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل متميزة للكوادر الأردنية في مجال التمريض.
وفي بداية اللقاء رحب السيد الرئيس بالمبتعثين ودعاهم للإستفادة القصوى من هذه الفرصة الفريدة، مؤكداً أهمية العمل الجاد والالتزام في تعزيز سمعة التمريض الأردني في الخارج.
وأوضح أن الجامعة ستواصل دعمها المستمر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف في مختلف المجالات، في إطار التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية.
وأكد أن هذا البرنامج يعد فرصة هامة لخريجي التمريض الأردنيين، حيث يتم تغطية كافة تكاليف التدريب والسفر والإقامة، بالإضافة إلى راتب شهري مجزي، من قبل مجموعة فيينا الطبية، التي تسعى إلى جذب الكفاءات الأردنية المتميزة في هذا المجال.
وأضاف : أن الممرضين المشاركين في البرنامج سيحصلون على إقامة دائمة في النمسا مع إمكانية التقدم للحصول على الجنسية النمساوية بعد استيفاء المدة القانونية المطلوبة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج هو جزء من الاتفاقية التي وقعتها جامعة عمان الأهلية مؤخرًا مع جامعة فيينا التطبيقية ومجموعة فيينا للرعاية الصحية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتوظيفي بين الأردن والنمسا في مجال الرعاية الصحية.
• وقد شكرالمبتعثون جامعة عمان الاهلية على مبادرتها الفريدة والهامة بتدريب وتشغيل خريجي التمريض الاردنيين في النمسا مؤكدين أنهم سيكونون على قدر حسن الظن بهم في تمثيل الاردن خير تمثيل في مجال تدريبهم وعملهم.
• وبعد وصول المبتعثين للنمسا ترافقهم الدكتورة مها الياسين منسقة برامج اللغة من كلية الاداب بالجامعة والانسة ايمان التلي مسؤولة البرامج بالجامعة قاموا بتقديم درع الجامعة التكريمي لمدير مشروع منحة فيينا للممرضين السيد ليوبولد ليشتنستاين
Leopold Liechtenstein
Project Manager of Nurses4Vienna Project
تعبيرا عن الامتنان والشكر لجامعة فيينا للعلوم التطبيقية ومجموعة فيينا للرعاية الصحية .


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