جيش الإحتلال يوظف مئات المستوطنين المدنيين في غزة ولبنان وسوريا

وطنا اليوم:قال صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ان جيش الاحتلال يوظف مئات المستوطنين المدنيين في أعمال خطيرة بغزة ولبنان وسوريا بسبب النقص في القوى العاملة.

وبينت ان الجيش استخدم جرافات مدنية لتسوية منازل الفلسطينيين بالأرض في محوري نتساريم وفيلادلفيا بقطاع غزة.

كما استعان الجيش بعمال ومقاولين مدنيين على الحدود مع سوريا لإقامة السواتر الترابية وحفر الخنادق.

وفي لبنان ، استعان الجيش بمقاولين مدنيين لإزالة آلاف الدونمات من الأشجار الكثيفة.

وبينت الصحيفة انه في مايو / ايار الماضي قُتل مقاول مدني جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة وتكافح أسرته للاعتراف به كقتيل عسكري.