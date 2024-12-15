حظر النشر بقضية حريق دار المسنين

وطنا اليوم:قرر مدعي عام عمان حظر نشر أي معلومات تتعلق بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء، اعتبارا من اليوم.

وجاء القرار سندا لأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، والمادة 225 من قانون العقوبات.

ووجه مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد التام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بواقعة الحريق، ومنع تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، علما أن هذا الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.