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جورج وسوف يعلق على سقوط نظام الأسد

15 ديسمبر 2024
جورج وسوف يعلق على سقوط نظام الأسد

وطنا اليوم:علق الفنان السوري الكبير جورج وسوف، مساء السبت، على التطورات التي تحدث بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة على دمشق.
وذكر وسوف على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا): “أتمنى لسوريا وطني مستقبلا مشرقا جامعا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلا يليق بشعبها الغالي”.
وهذا أول موقف علني للفنان السوري الشهير الملقب بـ”سلطان الطرب” عقب سقوط الأسد، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة المسلحة.
وكان وسوف يعرف بصداقته مع الرئيس السوري السابق، وأدى له عدة زيارات علنية، تم نشر تسجيلاتها عبر وسائل الإعلام.
وفي الشهر الأول من 2023، قدم وزير الإعلام السوري آنذاك، بطرس الحلاق، باسم بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، التعازي للفنان جورج وسوف بوفاة نجله وديع، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها.
وكان العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على دمشق، ومنهم أيمن زيدان وأيمن رضا وسلاف فواخرجي ودريد لحام وغيرهم.


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